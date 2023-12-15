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Kayseri'de otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayseri\'de otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
15.12.2023 - 23:33,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.

İ.Y'nin kullandığı 07 ANU 356 plakalı otomobil ile M.A.Ö'nün kontrolündeki 38 ADE 370 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan M.A.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

M.A.Ö. ve yaralanan diğer sürücü İ.Y. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Son Dakika

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