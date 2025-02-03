Kayseri'de Robot Futbol Ligi Tanıtıldı

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Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde GENÇTEK Robot Futbol Ligi projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Spor Salonu'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) odaklı turnuvada, liselerden katılan öğrenciler tasarladıkları robotlarla futbol maçlarında yarıştı.

Üç as ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar, sahada kıyasıya mücadele etti.