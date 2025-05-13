Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, bazı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri su birikintisi oluşan yerlerde çalışma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Sağanak Yağış - Son Dakika
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