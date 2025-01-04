Kayseri\'de Sarıkamış Şehitlerini anma programı düzenledi

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında "Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış" programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genç KAYMEK TOKİ Tesisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleriyle vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlere için dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sarıkamış Marşı" video gösteriminin ardından "Sarıkamış Türküsü" seslendirildi.

Daha sonra Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin ve Osman Ulubaş Fen Lisesi tarih öğretmeni Serdar Kozan tarafından "Sarıkamış Harekatı" konulu konferans verildi.