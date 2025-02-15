Kayseri'de Su Kesintisi Uyarısı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 17 Şubat'ta Kocasinan ve Melikgazi ilçelerine bağlı 11 mahallede su kesintisi yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, su kesintisinin 09.00-16.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Abonelerin kesintiden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaları gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerimize sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak için Kocasinan ilçesi Alsancak, Argıncık, Kayabaşı, Talatpaşa, Cırgalan, Yavuz Selim ve Ahi Evran mahallelerinin tamamı, Uğurevler ve Fevzioğlu mahallelerinin bir kısmı, Melikgazi ilçesi Gökkent ve Germir mahallelerinin bir kısmında, içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 17 Şubat pazartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimize önemle duyurulur."