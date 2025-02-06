Kayseri'de Trafik Cezaları

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Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "kırmızı ışık ihlali kamerada", "çevreye rahatsızlık veren motosiklet" ve "seyir halindeki kamyonet arkasında bulunan malzemeleri dökerek ilerliyor" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Kırmızı ışık ihlali yapan 2 aracı tespit eden ekipler, sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uyguladı.

Motosiklet sürücüsüne toplam 3 bin 392 lira ceza uygulayan ekipler, malzemeleri dökerek ilerleyen kamyonetin sürücüsüne ise 2 bin 72 lira ceza kesti.