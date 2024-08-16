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Kayseri'de trafikte abartı egzoz kullanan, drift yapan ve makas atan sürücülere işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik 9-15 Ağustos tarihleri arasında çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 105 sürücüye alkollü araç kullanmak, 262 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 237 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 282 sürücüye cep telefonu, 15 sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 sürücüye drift yapmak, 42 sürücüye makas atma ve 7 sürücüye çakar lamba takmak suçlarından işlem yapıldı.