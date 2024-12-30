Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Erkilet Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, R.T'nin kullandığı 40 AD 111 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak'ta yakalandı.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü R.T'nin polisteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Gözaltında - Son Dakika
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