KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.K. (42) yakalandı. Yapılan aramada 146 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Haber: Samed Aydın SUN - Kamera: KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Yakalama - Son Dakika
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