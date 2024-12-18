Kayseri'de Uyuşturucudan 2 Yıl 7 Ay Ceza

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Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan kadın 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise esasa ilişkin savunmasında, uyuşturucu kullanmaya küçük yaşta babasının vefatı ile başladığını öne sürdü.

Son olarak 2,5 yıl önce uyuşturucu kullandığını iddia eden İ.G, "3 yaşında kızım var. Bundan sonra hayatımı ona adamak istiyorum. Bir daha böyle bir suçla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.G'ye "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.