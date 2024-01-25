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Kayseri'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ulaşım konforunu arttırmak amacıyla yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Karpuzatan Caddesi ile bir alışveriş merkezini birbirine bağlayacak olan 1100 metre uzunluğundaki yeni yol yapımı için 5 milyon 250 bin lira yatırım gerçekleştirilecek. Çalışmalarda 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Kayseri\'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
25.01.2024 - 16:02,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent merkezinde yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım konforunu arttırarak sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdüren belediye, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol çalışması yapıyor.

Bu kapsamda, Karpuzatan Caddesi ile bir alışveriş merkezini birbirine bağlayan 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yeni yol yapımıyla 5 milyon 250 bin liralık yatırım gerçekleşecek.

???????Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 500 ton sıcak asfaltın kullanılacak.

Kaynak: AA
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