Kayseri'de Yılbaşı Asayiş Uygulaması

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 16 ilçede yeni yıl nedeniyle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamaya, 429 yaya devriyesi, 191 resmi ve sivil ekip, 108 trafik ekibi, 8 çevik kuvvet timi, 3 dron ekibiyle toplam 2 bin 856 personel katıldı.

Uygulamada, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapıldı.