Kayseri\'de Yılbaşı Denetimi: 2 Bin 856 Personel Görevde

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KAYSERİ'de 2 bin 856 personel ile yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 429 yaya devriye, 191 ekip, 3 dron, 108 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 856 personelle şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç, ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.