Kayseri'deki Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği, K.D.'nin (20) ise yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,