Kayseri'deki Kazada İki Polis Yaralandı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, Başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı. Namdan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarız ilçesi Kayseri- Malatya karayolu Kıskaçlı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Aysun Çağla Namdan ile aynı otomobildeki Fatih Baykal yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü Başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal olduğu öğrenildi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hastaneye gelerek yaralıların durumuna ilişkin bilgi alırken, Namdan'ın durumun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,