Kayseri\'den Manisa\'ya Yangın Yardımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına destek için 12 personel ve 4 araçtan oluşan itfaiye ekibini bölgeye sevk etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesindeki ekip, itfaiye binasından uğurlandı.

Uğurlama törenine, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangın hepimizin yüreğini yaktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, yangınla mücadeleye destek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dualarımız sahadaki kahraman ekibimizle birlikte. Allah tüm çalışanların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yangını bir an önce kontrol altına almayı nasip etsin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zorlu süreçte Manisa'nın yanındayız."

Kocasinan Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sürüyor

Kocasinan Belediyesi, soğuk hava deposuna sahip araçlarla gıdaları bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, 2022 yılında filolarına eklediklerini ifade etti.

Hizmete sundukları soğuk hava deposuyla da gıdaların bozulmadan saklanmasını sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdaları bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur." ifadelerini kullandı.