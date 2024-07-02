Kayseri Erciyes A.Ş., Bisiklet ve Aktivite Parkını Çocukların Hizmetine Sunuyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş. Erciyes'te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını yeni sezonunda çocukların hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış gibi tüm dağ ve tabiat sporları için imkanların sunulduğu Erciyes, her yıl amatör ve profesyonel bisikletçiyi ağırlıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlanırken, 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmelerine de ortam hazırlıyor.

Erciyes'te, 1 Temmuz itibariyle başlayan ve 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren bisiklet eğitim alanı, 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul ederken çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden ücretsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.