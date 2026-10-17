Kayseri itfaiyesi, TPAO sahalarında 15 gün süren yangın güvenliği eğitimini tamamladı - Son Dakika
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Kayseri itfaiyesi, TPAO sahalarında 15 gün süren yangın güvenliği eğitimini tamamladı

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Kayseri itfaiyesi, TPAO sahalarında 15 gün süren yangın güvenliği eğitimini tamamladı
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Kayseri itfaiyesi, TPAO talebiyle Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin'deki sahalarda 15 gün yangın güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde personelin acil durumlara hazırlığı, ekipman kullanımı ve endüstriyel yangınlara müdahale uygulamalı olarak ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından iletilen talep doğrultusunda Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin'deki üretim sahalarında 15 gün boyunca kapsamlı yangın güvenliği ve acil durum müdahale eğitimleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amirliği Personeli Kürşat Maraşlı ile Merkez Grup Amirliği Personeli Tayfun Uçkun tarafından yürütülen çalışmalarda, üretim sahalarında görev yapan personelin olası acil durumlara hazırlıklı olması, mevcut ekipmanların etkin kullanılması ve müdahale süreçlerinin güvenli şekilde yürütülmesi amaçlandı.

Üretim sahalarında gerçekleştirilen teorik eğitimlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne doğru ve sağlıklı ihbarda bulunma, yanma ve yangının oluşumu, yangın sınıfları, yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemler, acil durum müdahale ekiplerinin görevleri ve portatif yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı konuları ele alındı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında üretim sahalarındaki yangın söndürme sistemleri test edildi, yangın hortumları, hidrantlar ve yangın söndürme cihazları kontrol edildi, ekipmanlar tek tek incelendi.

Endüstriyel üretim sahalarının riskleri dikkate alınarak söndürme ekiplerine, endüstriyel yangınlara doğru ve güvenli müdahale yöntemleri anlatıldı, bu yöntemler uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi.

Üretim sahalarında ve kamp alanlarında görev yapan aşçı ekiplerine yönelik eğitimlerde, mutfaklarda meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile LPG tüpü yangınlarında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Gaz kaynaklı yangınların başlangıç aşamasında izlenmesi gereken güvenli müdahale adımları uygulamalı olarak gösterildi.

Kamp alanlarındaki idari binalarda yangın senaryoları oluşturularak mevcut acil durum müdahale ekiplerine tatbikat senaryoları ve uygulama aşamaları hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde, trafik kazalarına doğru müdahale yöntemleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA
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