Kayseri Kariyer Merkezi, 'Kahve Tadında' Etkinliği Düzenledi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, "kahve tadında" etkinliği başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, kariyer danışman temsilcileri ve kurucuları katıldı.

Etkinlikte, sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı ve iş dünyasındaki deneyimli isimlerle iletişim kurma imkanı sunuldu.

Ayrıca, gençlerin kariyer planlamalarına yönelik bilgi alışverişi yapıldı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da katıldı.