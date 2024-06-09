Kayseri'nin Belgrad'ı Berçin Ormanları - Son Dakika
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Kayseri'nin Belgrad'ı Berçin Ormanları

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Berçin Yaylası, 10 bin dekarlık alanda yeşilin bütün tonlarıyla misafirlerini karşılıyor. 300 yıllık ağaçlarla kaplı olan yayla, sedir ağaçlandırma çalışmaları sonucunda orman vasfı kazandı. Doğal göleti ve eşsiz manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yayla, aynı zamanda Türkiye'nin flora açısından en zengin yerlerinden biri olarak biliniyor. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakımı yapılan orman, ziyaretçilerini bekliyor.

09.06.2024 12:40
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Kayseri'nin Belgrad'ı Berçin Ormanları

Bu orman misafirlerini yeşilin bütün tonlarıyla karşılıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan ve her biri yaklaşık 300 yıllık ağaçlarla kaplı Berçin Yaylası, 10 metreye kadar uzanan ağaçlarla 10 bin dekarlık alanda misafirlerini yeşilin bütün tonlarıyla karşılıyor.

İlçeye bağlı Işıklar ile Aslantaş köyleri arasında bulunan 725 dekarlık sahada 1990'lı yıllarda yapılan sedir ağaçlandırma çalışmaları sonrasında bölge, 30 yılın ardından ağaçlar 10 metreye kadar uzanarak orman vasfı kazandı. Yeşilin bütün tonlarıyla eşsiz görüntü sunan orman içerisinde zamanla oluşan doğal gölet ise su kuşlarına ve angut kuşlarına yuva alanı oldu. Aslantaş yolu üzerinde Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan vadi de eşsiz manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Kayseri'de tek olan ve 10 bin 156 dekar alana sahip ormanda alabildiğince göknar ağaçları uzanırken, ardıç ve meşe ağaçları da manzaranın güzelliğine güzellik katıyor. Yaylacı İhsan Karagöz de; Berçin Yaylası'nın Kayseri'nin en güzel yaylalarından biri olduğunu ifade ederek, hem yaylacıların hem de çevre illerden günübirlik gezmeye gelenlerin uğrak yeri olduğunu söyledi. Karagöz; vatandaşları Berçin Yaylası'nı gezmeye davet etti.

Çeşitli bitkilerden oluşan bu alan; aynı zamanda Türkiye'nin flora açısından da en zengin yerlerinden olan ve 'Anadolu Diyagonali' denilen alanın geçtiği yerlerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Kayseri'de fotoğraflanması ve görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesi olan bu ormanlardaki ağaçların bakımı da Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'nin Belgrad'ı Berçin Ormanları - Son Dakika

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