KAYÜ'de Mart Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAYÜ'de Mart Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

KAYÜ\'de Mart Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Mart Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kitap okumanın önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunacak kitapları hediye etti.

28.03.2024 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) Mart Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, düzenli kitap okumanın önemini vurguladı.

Karamustafa, "Üniversitemizde okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hediye olarak verdiğimiz bu kitaplar öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra akademik başarılarına da destek olacaktır. Bu tip etkinlikleri, öğrencilerin daha fazla kitap okumaları ve bilgi birikimlerini geliştirmeleri adına teşvik edici olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Karamustafa, Eylül 2023 - Mart 2024 arasında 19'ar kitap okuyan 2, 6 kitap okuyan 1 öğrenciye kitap hediye etti.

Kaynak: AA

Kayseri, Rektör, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ'de Mart Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
08:33 41 ilde Narkoçelik operasyonu 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 41 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
07:49 Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti
07:21 İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi
06:40 Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
00:36 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü! Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı
00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:24 PEGIDA lideri yine Kur’an’a saldırdı PEGIDA lideri yine Kur'an'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 09:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: KAYÜ'de Mart Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement