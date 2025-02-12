Kayseri ve Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Kayseri ve Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri ve Nevşehir'de beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitim 1 gün süreyle tatil edildi. Her iki ilde de okullar, meteorolojik olumsuzlukları önlemek amacıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü kapalı olacak.

12.02.2025 22:28
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KAYSERİ ve Nevşehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri ve Nevşehir'de yarın beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle her iki ilde de okullar yarın 1 gün süre ile tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından, "Değerli Kayserili hemşehrilerimiz, kıymetli öğrenci ve eğitim çalışanlarımız ile tüm vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği düşünülerek mevcut hava koşullarına göre alınmış olan eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesini içeren bilgilendirme metni yukarıda paylaşılmıştır" notunu paylaştı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan tarafından yapılan açıklamada ise "Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışlarının Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının, 13.02.2025 Perşembe günü saat 00: 00'dan sonra başlayacağı ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda; ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; 13 Şubat 2025 Perşembe (Yarın) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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