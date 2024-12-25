Kayseri Yatırımda Lider

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetleriyle yüzde 63,42 ile toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri bütçe sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin yüzde 63,42'sini yatırıma ayırarak, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3'üncü kez birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olmanın gururunu taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem vizyoner yönetimiyle hem de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran kurum olarak örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bütçemizden yatırımlara ayırdığımız pay, her geçen yıl artarak bu alandaki liderliğimizi pekiştirdi. 2020'de 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamamızın yüzde 59,04'lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olmuştuk. Yine 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61,31'le lider olmuştuk. 2022'ye göre ise toplam harcamamızın yüzde 62,43'lük oranını yatırıma ayırarak Türkiye'de ilk 2'de yer aldık. 2023 yılı verilerine göre ise yüzde 63,42'lik oranla tekrar yatırım lideri olarak birinci sırada yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri'nindir."