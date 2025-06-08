Kaza Sonrası Trafik Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntülerini paylaşarak, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım" dedi.

Kurban Bayramı'nda trafik kazaları haberleri gelmeye devam ederken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları uyardı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ve kazaya neden olan dikkatsizliklere dikkat çekti. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kurban Bayramı'nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti.

"Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

"Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım"

Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım."