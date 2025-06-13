Kazakistan'dan İsrail'e İtidal Çağrısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırmasına yönelik tarafları azami itidal göstermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanmanın tehlikeli olduğu ve bundan ciddi endişe duyulduğu bildirildi. ???????

Açıklamada, Kazakistan'ın ilgili tarafları azami itidal göstermeye çağırdığı ve çatışmanın Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla hızla çözülmesini savunduğu kaydedildi.