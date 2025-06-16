Kazakistan, İran\'dan 74 Vatandaşını Tahliye Etti

İran'dan ayrılmak isteyen 74 Kazakistan vatandaşı, Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden tahliye edildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Astana'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Halihazırda İran'da 132, İsrail'de ise 219 Kazakistan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaşan Smadiyarov, buradaki vatandaşlarına büyükelçilikle irtibatta olma çağrısı yaptı.

Sözcü Smadiyarov, son birkaç günde İran'dan ayrılmak isteyen 74 Kazakistan vatandaşına tahliye için gerekli yardımları sağladıklarını belirterek, "14 Haziran'da İran'da iş seyahatinde bulunan 6 vatandaşımız Azerbaycan üzerinden tahliye edildi. 15 Haziran'da ise diplomatlarımızın aile üyelerinin de aralarında olduğu 68 vatandaşımızın Türkmenistan üzerinden çıkışları sağlandı." diye konuştu.

Smadiyarov, Kazakistan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğinin faaliyetine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, ülkenin hava yolu şirketlerine yeni bir duyuruya kadar İran, İsrail, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahası üzerinden uçuş yapmalarını yasakladıklarını bildirdi.