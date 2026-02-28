Kazakistan, Orta Doğu Uçuşlarını Yasakladı

Kazakistan, havayolu şirketlerinin Orta Doğu'daki 6 ülkenin hava sahası ile çevresinde uçuş yapmasını tamamen yasakladı.

Kazakistan Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, İran, İsrail, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahasında, içinde ve yakın bölgelerinde uçuşların yeni bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Kararın, Kazakistan'ın tüm yolcu ve kargo havayolu şirketlerini kapsadığı belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ülkenin tüm güvenlik birimleri teyakkuz seviyesine çıkarıldı.

Tokayev, Güvenlik Konseyi'ne, İran'daki durumun ülke istikrarını tehdit edebilecek işaretler taşıması ihtimaline karşı acil önlemler planı hazırlanması talimatını verdi.