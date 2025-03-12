Kazakistan Petrol İhracatını Artırmayı Hedefliyor

ALMATI, 12 Mart (Xinhua) -- Kazakistan, Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı üzerinden petrol ihracatını artırmayı planlıyor.

Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Astana'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından boru hattından taşınan Kazak petrolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2024 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 1,4 milyon ton Kazak petrolü taşındığını kaydeden Nurtleu, bu miktarı yılda 2,2 milyon tona çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Nurtleu, " Hazar Denizi'nden Kazakistan'ın enerji kaynaklarının taşınması ve Hazar Denizi'nde altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasında önemli bir bağlantı işlevi görüyor" dedi.

Kazakistan, ihracat kanallarını çeşitlendirmek amacıyla 2023 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan üzerinden petrol ihracına başlamıştı. Kazakistan'ın ulusal petrol ve gaz şirketi KazMunayGas ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi arasında Nisan 2023'te boru hattı üzerinden yılda 1,5 milyon ton Kazak petrolü taşınmasına yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.