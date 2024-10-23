Kazakistan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, terör saldırısıyla ilgili felaket haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazakistan, sivillere yönelik bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyor. Bu zor zamanlarda telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını mağdurların aileleriyle paylaşarak size ve tüm Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yararlananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Terörizmin ve masumlara zarar vermenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün Ankara'daki saldırının da gösterdiği üzere, terörizmin ve masumlara zarar vermenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ermenistan, sayısız defa ifade ettiği üzere, her türlü terörizme veya bu gibi şiddet eylemlerine karşıdır." ifadesi kullanıldı.