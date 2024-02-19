Kazakistan ve Özbekistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı

Kazakistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Saidov, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Kazak Bakan Nurtileu, burada yaptığı açıklamada, Astana'ya ilk kez resmi ziyarette bulunan Özbek mevkidaşı Saidov ile karşılıklı destek ve güvene uygun görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
İkili işbirliğinde yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Nurtileu, Kazakistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin müttefik düzeyine yükseltilmesine ve sınırların belirlenmesine ilişkin 2022'de imzalanan tarihi anlaşmaların Kazak-Özbek etkileşiminde yeni sayfa açtığını söyledi.
Nurtileu, Kazakistan ile Özbekistan arasında varılan anlaşmaların Orta Asya bölgesindeki istikrar ve kalkınmayı da etkilediğine işaret ederek, "İki ülke arasında henüz çözülmemiş tek bir sorun yok. Bunun gelecekte de böyle devam edeceğine olan güvenim tam." ifadesini kullandı.
Son yıllarda karşılıklı ticaretin istikrarlı büyüdüğüne dikkati çeken Nurtileu, iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.
Nurtileu, bölge halkı için önemli olan su ve enerji konularının yanı sıra iki ülkenin taşımacılık potansiyelini artıracak yeni demir yollarının inşasına yönelik projeleri de ele aldıklarını dile getirerek, "Özbek tırlarının sınırlarımızdan geçişini kolaylaştırmak için temel çalışmalara devam edeceğimize dair güvence verdim." dedi.
"Kazakistan, Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağımızdır"
Özbek Bakan Saidov da görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Özbekistan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her alanda hızla geliştiği sır değil." ifadesini kullandı.
Saidov, geçen yılın iki ülke arasındaki yüksek düzeyli diyaloglara damga vurduğuna dikkati çekerek, "Bu yılın da liderlerimiz arasında karşılıklı temaslarla dolu geçmesini bekliyoruz." dedi.
Ekonomik ve ticari işbirliğinin, Özbek-Kazak ilişkilerinin önemli yönlerinden olduğunu kaydeden Saidov, "Kazakistan, Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Son yıllarda karşılıklı ticaret hacmi 2 katına çıktı. Bu rakamı 2-3 kat daha artırmanın yollarını görüştük." diye konuştu.
Saidov, iki kardeş halkın ortak köklerine işaret ederek, "Özbek ve Kazak halkları, aynı kuyudan su içen halklardır. Ortak tarihimizin derinliklerine baktığımızda, halklarımızın her bakımdan nasıl destekleyici ve güvenilir yoldaşlar olarak hep birbirlerine kavuştuklarının pek çok örneğini bulabiliriz." dedi.
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