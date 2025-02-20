KDC'de Çocuklara Yönelik Ağır İhlaller

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, çatışmaların sürdüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çocukların öldürülme, cinsel şiddet, askere alınma ve kaçırılma gibi ağır ihlallere maruz kalarak "benzeri görülmemiş bir felaketle" karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Çocuk Hakları Komitesi, son dönemde güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun arasında çatışmaların yoğunlaştığı KDC'de, çocukların maruz kaldığı sıkıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC'deki çocukların, çatışmanın taraflarınca öldürülme, cinsel şiddet, askere alınma ve kaçırılma gibi ağır ihlallere maruz kaldığı ve "benzeri görülmemiş bir felaketle" karşı karşıya oldukları konusunda uyarıda bulunuldu.

Silahlı grupların, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde sayıları giderek artan, yerinden edilmiş ya da sokaklardaki çocukları hedef aldığı kaydedilen açıklamada, bu bölgede artan şiddet konusunda derin endişe duyulduğu bildirildi.

Çocuklara yönelik ihmaller artıyor

Açıklamada, "Son raporlar, çatışmanın bu yeni bölgelere yayılmasıyla birlikte çocukları askere alma ve kaçırma ile (çocuklara yönelik) cinsel şiddet ve cinayetlerde artış olduğunu gösteriyor." denildi.

Kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle bilgileri doğrulamanın çok zor olduğu bildirilen açıklamada, Komitenin güvenilir bir kaynaktan Goma şehrinde zorla yerinden edilen çocukların bakıldığı bir merkezdeki 120 çocuktan 45'inin öldürüldüğünü tespit ettiğine işaret etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil altyapı hedef alınmaya devam ediliyor. Sağlık tesislerinin yıkılması, zaten baskı altında olan sağlık sistemini ciddi şekilde zayıflattı ve az sayıdaki faal hastane, nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı ve birçok çocuk acil tıbbi bakıma erişemedi."

KDC'de 15,4 milyon çocuk dahil 26,4 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, başkent Goma ve bağlı olduğu Kuzey-Kivu eyaletinde devam eden saldırıların, ciddi ihlal riskini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çatışmadan etkilenen eyaletlerde, yüzde 40'ı çocuk olmak üzere 6,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi." denildi.

KDC'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve ağır ihlallerin sona erdirilmesi çağrısı da yapıldı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, ocak sonunda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.