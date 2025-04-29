KDC'de SADC Birlikleri Çekiliyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) bağlı birlikler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Goma şehrinden çekilmeye başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Afrikalı, Malavili ve Tanzanyalı askerlerden oluşan SADC birliklerinin bir kısmı sabah erken saatlerde, Ruanda sınır kapısının açılmasıyla kara yoluyla KDC'den ayrıldı.

KDC'de kalan SADC askerlerinin, haziran sonuna kadar tamamen çekilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1300 askerden oluştuğu tahmin edilen SADC birlikleri KDC'nin doğusunda devam eden çatışmalarda orduya destek olmak için Aralık 2023'te Goma'da konuşlandırılmıştı.

Ancak Goma'nın 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun kontrolüne geçmesinin ardından, SADC birlikleri Birleşmiş Milletler'in KDC'deki barışı koruma misyonu MONUSCO'nun Goma'daki bir üssüne sığınmış, 13 Mart'ta ise SADC askeri birliklerini ülkeden geri çekme kararı almıştı.

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

KDC'deki Tutsi kökenli toplulukların güvenliğini sağlama ve maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı onları koruma iddiasıyla silahlı mücadele yürüten M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.