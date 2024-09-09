Keban Barajı'nın Ekonomiye Katkısı - Son Dakika
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Keban Barajı'nın Ekonomiye Katkısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Keban Barajı'nın bugüne kadar ekonomiye 744 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı. Barajın Türkiye'nin en büyük üçüncü hidroelektrik santrali olduğu belirtildi.

09.09.2024 13:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Eylül 1974'te açılan Keban Barajı'nın bugüne kadar 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisiyle ekonomiye yaklaşık 744 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dev tesisin yarım asırdır Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji ihtiyacını temin etmek maksadıyla 1965 yılında inşasına başlanan ve yaklaşık 10 yılda tamamlanan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), Türkiye'nin mevcut ve gelecekte tesis edilecek sanayi tesislerini beslemek ve genel olarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapıldığı ifade edildi. Keban Barajı ve HES'inin 1330 megavat kurulu gücü ve yıllık ortalama 6,6 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesiyle işletmeye alındığı bilgisi verilen açıklamada, bunun o dönem Türkiye'nin en büyük HES'i olduğu kaydedildi. Açıklamada, tesisin halen Türkiye'nin en büyük üçüncü hidroelektrik santralı olduğu vurgulandı.

Keban Barajı ve HES'inin 8'inci ünitesinin devreye alınarak tam kapasite elektrik enerjisi üretimine 1982 yılında 8,3 milyar kilovatsaatlik elektrikle başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin o yıl üretilen toplam elektrik enerjisinin (26,5 milyar kilovatsaat) yaklaşık yüzde 31'ini tek başına karşılayan tesis, işletme süresince 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek milli ekonomimize yaklaşık 744 milyar liralık dev bir katkı sağladı."

Yüzer GES projelerine ev sahipliği yapıyor

Açıklamada, inşa edildiği dönem itibarıyla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan Keban Barajı'nın, GAP'ın güvencesi ve öncüsü olduğunun altı çizildi.

Keban Barajı'nda su tutulması sonrası yaklaşık 31 milyar metreküp su kütlesinden oluşan ve doğu-batı istikametinde uzanan 125 kilometrelik bir göl meydana geldiği belirtilen açıklamada, genişliği yer yer 18 kilometreye kadar ulaşan baraj gölünün 675 kilometrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1974'ten bu yana ürettiği temiz ve yerli elektrik enerjisi ile ekonominin kalkınmasına katkı veren Keban Barajı'nın, Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santraline (GES) de ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Kuzova Yüzer GES AR-GE Projesi kapsamında, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip yüzer GES'in kurulumunun tamamlanarak bu alandaki ilk adımın atıldığı bildirilen açıklamada, baraj ve santralın bu projeyle birlikte hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimine de katkı verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Keban Barajı Gölü'nde kurulacak ve 5 milyon 418 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek bir başka yüzer GES projesinin de 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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