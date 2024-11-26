Keban'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Keban'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Keban\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, ödül töreni ve müzikle kutlandı.

26.11.2024 15:18
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bugün yapılan kutlama programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, oratoryo sahnelendi, slayt gösterisi yapıldı.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, emekli öğretmenlere hediye takdim edildi.

Programda, resim, kompozisyon ve şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinliğe, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keban'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika

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