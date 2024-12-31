Keçi Kurtarıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.
İlçede dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.
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