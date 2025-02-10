Keçiören Belediyesi'nden Unutulmaz Tiyatro ve Müzik Gösterisi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, usta tiyatro oyuncuları Altan Erkekli ve Veysel Diker'in aynı sahneyi paylaştığı "Şifa Niyetine Anılar ve Türküler" sahne gösterisine ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, "Şifa Niyetine Anılar ve Türküler" sahne gösterisine ev sahipliği yaptı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen müzikli gösteride Altan Erkekli, yaşamından kesitleri izleyicilerle paylaştı. Veysel Diker de piyano ve keman eşliğinde seslendirdiği türkülerle Erkekli'ye eşlik etti. Sanatseverler Altan Erkekli'nin çocukluğundan sanat yaşamına varan anılarını Veysel Diker'in seslendirdiği türküler eşliğinde dinledi.

"Sanatın büyüleyici dünyası insanlarımıza nefes aldırıyor"

Keçiören'i kültür ve sanatın merkezi haline getirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızı daha önce hiç olmadığı kadar sanatla buluşturuyoruz. Sanatın büyüleyici dünyası, yaşamın stresli ve problemli anlarını ortadan kaldırarak insanlarımıza nefes aldırıyor. Usta sanatçılarımız Altan Erkekli ve Veysel Diker'i Keçiören'de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Ortaya koydukları performansları için kendilerine ve sanata değer vererek salonumuzu dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, Altan Erkekli ve Veysel Diker'e çiçek takdim etti.