CHP'li Murat Emir: Keçiören Belediye Meclis Üyeleri Başkan Yardımcılığı İçin Tekmeli Tokatlı Kavgaya Tutuşmuşlar

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murt Emir, Keçiören Belediye Meclis üyelerinin başkan yardımcılığı için kavga ettiklerini belirterek, "Başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük…" ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası Keçiören Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa sonrası boşalan koltuklar için kavga başladığını, paylaştığı video ile dile getirdi. Emir, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstifa eden Keçiören Belediye Mmeclis üyeleri, başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük, kavga büyük…"