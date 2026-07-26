Keçiören Belediyesi'nden selin ardından kapsamlı temizlik ve onarım çalışması - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden selin ardından kapsamlı temizlik ve onarım çalışması

Keçiören Belediyesi\'nden selin ardından kapsamlı temizlik ve onarım çalışması
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Keçiören Belediyesi, sağanak yağışın neden olduğu selin ardından 600 personelle yol onarımı, su baskını müdahalesi ve temizlik çalışması yürüttü.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, sağanak yağışın neden olduğu selin ardından ilçe genelinde 600 personelle çalışma başlattı. Ekipler, yolları onardı, su baskınlarına müdahale etti, cadde ve parklarda temizlik çalışması yürüttü.

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan selin etkilerini ortadan kaldırmak için tam kadro sahada mücadele etti. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından selden etkilenen yol, cadde, sokak ve parklarda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi. 600 kişilik geniş bir kadro ile ilçe genelinde biriken çamur, kum ve molozlar temizlenirken, su baskınlarına ve devrilen ağaçlara da hızla müdahale edildi.

TAŞKINLARA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağanak yağışın ardından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 kepçe, 1 greyder ve 3 transit araçla 8 farklı noktada yağış nedeniyle çöken ve dolgu ihtiyacı oluşan yolları onardı. İlçe genelinde biriken çamur, kum ve molozlar temizlenirken, su taşkınlarının yaşandığı noktalarda motopomp ve vidanjör desteğiyle hızlı müdahalede bulunuldu.

51 MAHALLEDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 51 mahallede 6 yol süpürme aracı ve 350 işçiyle yürüttüğü çalışmalarla, sel sularının ardından cadde ve sokaklarda biriken çamur, kum ve diğer atıkları temizledi. Gerçekleştirilen çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçilirken, yolların güvenli şekilde yeniden kullanıma açılması sağlandı.

DEVRİLEN AĞAÇLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 50 parkta 178 personelle yoğun bir çalışma gerçekleştirerek yağış nedeniyle devrilen ağaçlara ve kırılan dallara anında müdahale etti. Parklarda oluşan olumsuzluklar giderilirken, vatandaşların güvenliği için risk oluşturan alanlar ise kısa sürede temizlenerek düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ekiplerince yürütülen hızlı ve koordineli çalışmalar sayesinde selin olumsuz etkileri kısa sürede giderilirken, vatandaşlar belediye ekiplerinin özverili çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, su baskını, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden selin ardından kapsamlı temizlik ve onarım çalışması - Son Dakika

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