SERBEST BIRAKILDI
Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 29 Ekim gecesi prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini sokak köpeklerine parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kedi Saldırısı İddiasında Serbest Bırakma - Son Dakika
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