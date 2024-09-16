Kedinin Ölümündeki Gerçek Ortaya Çıktı

Gaziosmanpaşa'da "bıçakla katledildiği" iddia edilen kedinin sahipsiz köpeklerce telef edildiği ortaya çıktı; olayın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Gaziosmanpaşa'da bir kedinin bıçaklanarak katledildiği" iddiası üzerine çalışma başlattı.
Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne giden ekipler, kaldırımda telef olmuş bir kediye rastladı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kedinin sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini belirledi.
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