Kediye İşkence Eden Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika
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Kediye İşkence Eden Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis

Eyüpsultan'da kedilere kezzap dökme suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02.10.2024 14:50
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Eyüpsultan'da çok sayıda kediye kezzap ve asit dökerek işkence ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Özdemir ile avukatı gelmedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının da katıldığı duruşmada, bazı hayvanseverler de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada beyanda bulunan avukatlar, sanık Murat Özdemir'in cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özdemir'i "birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Bir kişinin Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü yönünde ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Murat Özdemir'i 7 Ağustos 2023'te gözaltına almıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Özdemir hakkında, 91 bin 80 lira idari para cezası uygulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdemir'in "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Özdemir tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kediye İşkence Eden Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika

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