Kılıçdaroğlu, şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Kılıçdaroğlu, şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit polis memuru Türkoğlu, 6 Ekim gecesi Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulaması sırasında ekipler tarafından durdurulan bir aracın arka koltuğunda oturan kişinin ateş etmesi sonucu Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: ANKA
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