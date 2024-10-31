Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü - Son Dakika
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Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü

Emekli Kemalletin Namoğlu, Sivas'ta Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurarak çocuklar için mutluluk yarattı.

31.10.2024 23:01
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Emekliliğini çocuklara adadı, Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurdu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Kemalletin Namoğlu, hayalini kurduğu çocuk köyünü atıl evlerden topladığı ahşaplarla kurdu. Kendi imkanlarıyla yıllar boyunca emek vererek atıl tahtaları çocuklar için mutluluğa dönüştürdü.

Sivas'ta yaşayan 70 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, emeklilik hayatını çocuklara adayarak Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurdu. Emeklilik hayatını doğada geçirmek için bir arazi arayışına çıkan ve bulduğu arazide ev yaptırmayı planladığını belirten Namoğlu planlarının torunları sayesinde değiştiğini anlattı. Bir gün bu arazide torununun minik bir ev istemesi üzerine bu minik evlerden yapan Namoğlu, "Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi" şeklinde konuştu. Yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, oluşturduğu çocuk köyüne 28 minik ev yaptı. Minik evlerin her birinin yapımı için yaklaşık 1 hafta emek sarf eden Namoğlu, "Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter" dedi.

"Çocuklar buraya doyamıyor"

Namoğlu, ailelerin direksiyonu bu yöne kırınca çocukların adeta arabadan atlayarak indiklerini söyleyerek, "Biz ailecek döşemeciyiz. Babam demiryollarında döşemeciydi. Bizde annem ve diğer kardeşlerimizle evde çalışıyorduk. Ben aynı zamanda demiryollarında işçiydim. Kurumdan emekli olduktan sonra torunlarımla buraları gezmeye geliyorduk. Ev yapmak için arazi arıyordum. Burayı buldum aldım. Torunlarım ev istediler. Onlara bir tane minyatür ev yaptım. Bir tane daha istediler bir tane daha yaptım. Dede yine yap dediler. Böylelikle evler çoğaldı. Odunları eskiciden alıyorum. Eski evlerden çıkma parçalar bunlar. Bu evleri yapıp buraya koydukça tüm Türkiye buraya gelmeye başladı. İhtiyaçlı olan insanlara bu evlerden hediye ettim. Şimdi artık ticaretine başladık. Aileler burayı görüp direksiyonu bu yöne kırınca çocuklar adeta arabadan atlıyorlar. O kadar heyecanlı oluyorlar ki bu heyecanı hiçbir yerde göremezsiniz. Hemen inip bu ev senin şu ev benim diye kendi aralarında paylaşıyorlar. Buradan gitmek istemiyorlar, ağlayarak ayrılıyorlar. Buraya doyamıyorlar. Toplam 28 ev var. Küçük evlerin yanı sıra büyük evlerde yapmaya başladık. Çocuklar kırıp döküyorlar hiç önemli değil. Yeter ki kendilerine zarar gelmesin" ifadelerine yer verdi.

"Herkes gelip görmeli"

Çocuk köyüne ailesiyle geldiğini söyleyen 6 yaşındaki Ecrin Sena Çetin, "Burada kardeşimle oynamayı zaman geçirmeyi çok sevdim. Burası çok güzel. Herkes gelip görmeli. Burada zaman geçirmek çok eğlenceli" dedi.

"Çocuklar burada güzel zaman geçirebilirler"

Evler kilitli ama istenildiğinde açılıyor diyen 9 yaşındaki Yunus Emre Akkişi, "Bugün çocuk köyündeyiz. Küçük evler var. Kilitliler ama istediğimizde açıyorlar. Burayı çok beğendim. Küçük evlerin içerisinde girdim. Çevresinde fotoğraf çekindim. Küçük kuzenlerimle oyunlar oynadık. Çocuklar burada güzel zaman geçirebilirler herkese burayı tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Gerçeğe benziyor"

Bu alanın çok eğlenceli olduğunu vurgulayan 11 yaşındaki Elifnaz Bilgaç ise, "Burayı çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir alan. Gerçeğe benziyor. Çok iyi tasarlanmış. Burada oyun oynadık. Fotoğraflar videolar çekindik. Buradaki evlerin hepsi küçücük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü - Son Dakika

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