Antalya Kemer'de Anemon Çiçekleri Baharın Müjdecisi - Son Dakika
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Antalya Kemer'de Anemon Çiçekleri Baharın Müjdecisi

Antalya Kemer\'de Anemon Çiçekleri Baharın Müjdecisi

Kemer'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bir dönemde, Likya yolunun simgesi olan anemon çiçekleri açtı. Anemon çiçekleri, ülkemizde farklı isimlerle adlandırılan düğün çiçeğigiller familyasından gelir ve Likya Yolu'nu süsler. Ayrıca, Olimpos, Adrasan ve Gelidonya bölgesinde bolca bulunması nedeniyle doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor.

29.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:54
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Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kemer'de Likya yolunun da simgesi olan Anemon çiçekleri açtı.

Mitolojik hikayelere konu olan ve antik çağlardan günümüze gelen ülkemizde "Dağ Lalesi", "Taçlı Kırlalesi", "Rüzgar Çiçeği" diye farklı isimlerle adlandırılan düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından anemon çiçekleri Likya Yolu'nu süsledi

Anemon çiçeği, Olimpos, Adrasan ve Gelidonya bölgesinde bolca bulunması nedeniyle de doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor.

Kaynak: AA

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