Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltında

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Salihli İlçe Jandarma ekipleri, M.O'nun evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 kök kurutulmuş kenevir, 26 kubar esrar, 2 iklimlendirme cihazı, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.