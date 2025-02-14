Kennedy Sağlık Bakanı Onaylandı

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WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Robert F. Kennedy'nin bakanlığını onayladı.

Demokratların özellikle aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle adaylığına karşı çıktığı Kennedy'nin bakanlığı, ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı. Kennedy aleyhinde oy kullanan tek Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi çoğunluğun eski lideri Mitch McConnell oldu.

En tanınmış aşı karşıtı isimlerden biri olan Kennedy, onay oturumlarında aşı karşıtı olduğunu reddederek çocuk felci aşısı gibi bazı aşıları desteklediğini vurguladı.

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na göre Kennedy, bakanlık onayını Senato'nun Sağlık Komitesi Başkanı olan tıp doktoru Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy'ye mevcut aşı politikasına müdahale etmeme de dahil olmak üzere verdiği bazı güvenceler sonrası aldı.

Verdiği güvenceye rağmen Kennedy'nin, sağlık bakanı olarak aşı kampanyalarına zarar vereceğine dair endişeler devam ediyor.

Eski Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni ve eski Başsavcı Robert Kennedy'nin oğlu olan Kennedy Jr., önce çevre avukatı, daha sonra ise önde gelen aşı karşıtı savunucusu olarak tanındı.

Kennedy, partinin ön seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışma girişiminde bulunmuş, ancak Ekim 2023'te başkanlık seçimlerine bağımsız olarak girmeye karar vermişti. Eski Demokrat Kennedy, Ağustos 2024'ün sonlarında Trump lehine adaylıktan çekilmiş ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı desteklemişti.