Kentsel Dönüşüm Güvencesiyle Rahat Uyudular - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm Güvencesiyle Rahat Uyudular

Kentsel Dönüşüm Güvencesiyle Rahat Uyudular

Silivri açıklarındaki depremin ardından kentsel dönüşüm ile yenilenen konutlarda yaşayanlar güvende.

24.04.2025 17:15
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? Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konutlarda yaşayanlar, geceyi evlerinde güven ve huzur içinde geçirdiklerini ifade etti.

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi yeşil alanlarda, camilerde ve belediyelerin spor salonlarında geçirirken, kentsel dönüşümle yapılan yeni binalarda oturanlar geceyi evlerinde geçirdi.

Esenler'de oturan 70 yaşındaki Ahmet Uğur, AA muhabirine, Oruç Reis Mahallesi'ndeki 40 yıllık evlerini kentsel dönüşüme sokarak 15 Temmuz Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Esenler Belediyesi işbirliğinde yapılan yeni konutlara taşındıklarını söyledi.

İstanbul'u etkileyen dünkü depremde kendilerini rahat hissettiklerini ifade eden Uğur, "Depremi hissettik ama binanın sağlam olduğunu hissederek fazla tedirgin olmadık. Eski binamızda olsaydık, daha önce de deprem geçirdiğimiz için orada sıkıntı olabilirdi. İstanbul'da kentsel dönüşüm olmasını, milletin rahat etmesini isteriz." dedi.

Herkesin depreme dayanıklı binalarda yaşaması gerektiğini söyleyen Uğur, "Dün gece evimizde kaldık, gayet de rahat uyuduk. Herhangi bir sıkıntı yoktu." diye konuştu.

Esenler'de yaşayan 60 yaşındaki Celal Çetin de 1999 depremini Oruç Reis Mahallesi'ndeki evlerinde yaşadıklarını, o dönem çok korktuklarını ve günlerce uyuyamadıklarını, şimdi ise kentsel dönüşümle depreme dayanıklı evlerinde oturduklarını anlattı.

Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirten Çetin, "İlk defa bu gece güvenli bir şekilde evimde uyudum. Yani tedirgin olmadan, depremde yıkılacak korkusu olmadan, güvenli bir şekilde çocuklarımla, torunlarımla beraber bu akşam güzel uyuduk. Gerçekten deprem öldürmüyor, güvenli olmayan binalar ihmalden dolayı yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası dün akşam 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin çok yoğun olduğunu dile getiren Çetin, yeşil alanların ve toplanma alanlarının da önemine dikkati çekti.

Çetin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya ve kentsel dönüşüme destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

"İyi ki dönüşümü yaptırmışız"

Mehmet Karadağ ise Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen evlerine 6 ay önce taşındıklarını ve dün yaşanan depremlerde komşularıyla güvenli yapılarda oturdukları için memnun olduklarını söyledi.

Oturduğu sitenin kentsel dönüşüm komisyonunda görev aldığını belirten Karadağ, "Lütfen, 'dairem 10 metrekare küçülecek' diye kaygıları bırakın. Deprem riskinin en az olduğu, nitelikli bir konutta olmanın keyfini yaşayın. 10 metrekare sizin hayatınızdan daha önemli değildir." şeklinde konuştu.

Depreme iş yerinde yakalandığını belirten Karadağ, şöyle devam etti:

"Çocuklar evdeydi, direkt onları aradım. Biliyordum ki güvenlikli bir evde oturuyorlar. Onlar da komşularla beraber aşağıya indiler ama geceyi binaları eski olan komşularımız dışarıda geçirirken, bizler evimizde geçirdik. Yani konutumuza güveniyoruz. Kentsel dönüşümden çok memnunuz. İyi ki yaptık, iyi ki böyle bir konutta oturuyoruz. Dün akşam çocuklarımla rahat uyudum. Allah herkese nasip etsin, o güven duygusu çok önemli. Deprem bölgesinin çocuğu olan bir insan olarak, birçok akrabasını, mal varlığını kaybeden ve konutlarının yıkılmasını gören Malatyalı biri olarak ben dün akşam çok rahattım. İyi ki dönüşümü yaptırmışız, iyi ki nitelikli bir konutta oturuyoruz."

Üsküdar, Kirazlıtepe Mahallesi'nde oturan Saliha Dilek Çakır da evleri eski olduğu için kentsel döşümü kabul ettiklerini, 2024 yılında yeni yapılan evlerine geçtiklerini ifade etti.

Depremde doğal olarak endişelendiğini söyleyen Çakır, "Kentsel dönüşümle TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlamlığını düşünerek güvenle içeride kaldık, dışarıya çıkmadık. Yatağımın ileri geri sallandığını hissettim. Eşimle birbirimize bakıp, 'deprem' dedik. Kalktım, haberleri açtım. Şiddetini haberlerden öğrendim. Tekrar yatağıma girip yattım. Sabah aynısını gene hissettim. Evlerimizde güvenle oturuyoruz. İyi ki de kentsel dönüşüme girmiş evlerimiz." dedi.

Çakır, depreme dayanıksız diğer binaların da bir an önce kentsel dönüşümle güvenilir hale getirilmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşüm Güvencesiyle Rahat Uyudular - Son Dakika

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