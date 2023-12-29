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Kenya'da Askeri Kampa Saldırı - Son Dakika
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Kenya'da Askeri Kampa Saldırı

Kenya'nın doğusundaki Mandera bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğu tahmin edilen silahlı kişiler, Hızlı Müdahale Biriminin kampına saldırdı. Saldırganlar, kampı el bombası ve roketlerle vurdu ancak askerler saldırıyı püskürtmeyi başardı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kenya\'da Askeri Kampa Saldırı
29.12.2023 - 18:25,
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Kenya'nın doğusundaki Mandera bölgesinde silahlı kişiler, askeri kampa saldırı düzenledi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Somali sınırındaki Mandera'da 20'den fazla silahlı kişi, Hızlı Müdahale Biriminin kampına saldırdı.

Terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğu tahmin edilen saldırganlar, kampı el bombası ve roketlerle vurdu.

Kamptaki askerler, silahlı grubu püskürtmeyi başardı.

Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Eş-Şebab, Kenya'nın Somali sınırında sık sık güvenlik noktalarına saldırı düzenliyor.

Kaynak: AA
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