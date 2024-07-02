Kenya'da Göstericiler Araçları Ateşe Verdi - Son Dakika
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Kenya'da Göstericiler Araçları Ateşe Verdi

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, Devlet Başkanı William Ruto'ya karşı eylemlere dönüştü. Göstericiler iş yerlerine taş atıp, araçları kundakladı. Polis ve askerler müdahalede bulunurken, göstericiler barikat kurup ateşe verdi. Şiddetlenen gösterilerde çok sayıda araç kundaklanırken, iş yerlerine taş fırlatarak maddi hasar meydana geldi. Gösterilerde 39 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı.

02.07.2024 17:22
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- Kenya'da göstericiler, araçları ateşe verdi

NAİROBİ - Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto karşıtı göstericiler iş yerlerine taşlayıp, araçları kundakladı.

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, tasarının geri çekilmesinin ardından Devlet Başkanı William Ruto'ya karşı eylemlere dönüştü. Polis ve askerler, başkent Nairobi ve farklı şehirlerde düzenlenen protestolarda taş fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular, Nairobi'nin merkezine giden ana yolda barikat kurup ateşe verdi. Bazı göstericiler ise yollara boş tabutlar koyarak eylem yaptı.

Kenya'nın ikinci büyük şehri Mombasa'da da yüzlerce gösterici "Ruto gitmeli" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bir süre sonra şiddetlenen gösterilerde çok sayıda araç kundaklanırken, protestocular iş yerlerine taş fırlatarak maddi hasara yol açtı. Kisumu, Nakuru, Kajiado, Mlolongo, Rongo'da gösteriler düzenlenirken Migori kasabasındaki protestocular da sokaklarda araç lastiklerini ateşe verdi.

Kenya'da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik 18 Haziran'da protestolar başlamış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kenya Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran'da tasarıyı imzalamayacağını açıklamıştı. Üç haftadır Salı ve Perşembe günleri sosyal medya üzerinden örgütlenip sokaklara dökülen göstericiler, yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen Ruto'nun diyalog çağrılarını reddetmişti.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerinin gerçek mermi ile müdahalede bulunduğu gösterilerde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Kenya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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