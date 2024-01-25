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Kenya'da Koltan Madeni Keşfedildi - Son Dakika
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Kenya'da Koltan Madeni Keşfedildi

Kenya'da elektronik cihazlar ve cep telefonu üretiminde kullanılan koltan madeni 6 bölgede keşfedildi. Yatırımcı çekmek için çalışmalara başlayan Kenya, maden keşifleri için daha fazla personel işe alacak. Koltan madeninin gelirinin yüzde 20'si yerel yönetime, yüzde 10'u ise doğrudan halka gidecek. Koltan, şarj cihazlarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve dünyadaki üretiminin başında Kongo Demokratik Cumhuriyeti bulunmaktadır.

Kenya\'da Koltan Madeni Keşfedildi
25.01.2024 - 11:11,
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Kenya'da elektronik cihazlar ve cep telefonu üretiminde kullanılan koltan (kolumbit-tantalit) madeni keşfedildi.

Madencilik Bakanı Salim Mvurya, basına yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde bulunan koltan madeninin 6 bölgede keşfedildiğini duyurdu.

Yatırımcı çekmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Mvurya, maden keşifleri için ülke genelinde daha fazla personel işe alma kararı aldıklarını belirtti.

Koltan madeninin bulunduğu bölgelerden Enbu'nun Valisi Cecily Mbarire, işlenen madenin gelirinin yüzde 20'sinin yerel yönetime, yüzde 10'unun da doğrudan halka gideceğini aktardı.

Koltan, içerdiği mineraller sayesinde işlem gördükten sonra şarj cihazlarının vazgeçilmez parçalarından birini oluşturuyor.

Dünyadaki koltan üretiminin başında Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti geliyor.

Kaynak: AA
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Madencilik, Kenya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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