Kenya\'da Koltan Madeni Keşfedildi

Kenya'da elektronik cihazlar ve cep telefonu üretiminde kullanılan koltan (kolumbit-tantalit) madeni keşfedildi.

Madencilik Bakanı Salim Mvurya, basına yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde bulunan koltan madeninin 6 bölgede keşfedildiğini duyurdu.

Yatırımcı çekmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Mvurya, maden keşifleri için ülke genelinde daha fazla personel işe alma kararı aldıklarını belirtti.

Koltan madeninin bulunduğu bölgelerden Enbu'nun Valisi Cecily Mbarire, işlenen madenin gelirinin yüzde 20'sinin yerel yönetime, yüzde 10'unun da doğrudan halka gideceğini aktardı.

Koltan, içerdiği mineraller sayesinde işlem gördükten sonra şarj cihazlarının vazgeçilmez parçalarından birini oluşturuyor.

Dünyadaki koltan üretiminin başında Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti geliyor.